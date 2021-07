Casa & Video anuncia Programa de Trainee 2021

A Casa & Video, rede de loja de departamentos líder em vendas no varejo fluminense, especialmente nos setores de utilidades domésticas, ferramentas, climatização e eletroportáteis, anunciou a primeira edição do seu Programa de Trainee 2021.

As chances são para atuação no Rio de Janeiro, capital, nas áreas Comercial, E-commerce, Marketing, Planejamento Comercial, Planejamento Logístico e Serviços Financeiros.

Para concorrer, é preciso ter se formado em qualquer curso do ensino superior entre janeiro de 2019 e julho de 2021. Os candidatos também devem ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro e trabalhar no horário comercial no formato híbrido (presencial e remoto).

Além de vivenciarem o dia a dia de uma das marcas mais lembradas e reconhecidas no mercado, os trainees terão um plano de desenvolvimento intenso, com foco na aprendizagem. Durante os 12 meses do programa, eles vão passar por um job rotation para conhecer as principais áreas do negócio e participarão de diversos treinamentos, como a formação green belt, um super bootcamp de programação e, também, rodas de conversas sobre carreira.

Ainda, depois desse período, há a chance real de efetivação, uma vez que a empresa reconhece e valoriza o desenvolvimento profissional da sua equipe. Para se ter uma ideia, em 2020 foram promovidos mais de 500 colaboradores e 98% do time participou de alguma ação de desenvolvimento.

Os trainees da Casa & Video receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, assistência médica, licença maternidade/paternidade estendida, descontos nas lojas da marca, folga de aniversário, plano de carreira e convênios com diversas empresas.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em concorrer a uma das vagas e participar do programa devem acessar o site https://www.99jobs.com/casa-video/jobs/144743-programa-de-trainee-casa-video-2021 e cadastrar o currículo até o dia 30 de julho.