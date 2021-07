C&C recruta profissionais de diversas áreas

A C&C, maior empresa do Brasil do setor varejista de produtos para construção, reforma e decoração, está recrutando profissionais de diversas áreas em três Estados. Ao todo, são 20 vagas abertas em diferentes níveis de senioridade para atuação em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Há chances para Analista de E-commerce Sr., Analista de Logística JR, Assistente Administrativo, Assistente SAC, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Operacional, Coordenador de Expansão, Encarregado de Depósito, Especialista Financeiro, Especificador Técnico, Gerente de Vendas, Gerente Geral, Operador de Empilhadeira, Supervisor de Transporte e E-Commerce e Vendedor.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas os contratados pela empresa, que é 100% nacional e pertence ao Grupo Alfa, receberão remuneração compatível com o mercado e terão alguns benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, seguro de vida, convênio farmácia, convênio com academia de ginástica, auxílio-alimentação e descontos nos produtos da loja.

Como se candidatar às vagas

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela C&C Casa&Construção deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível no Gupy, e cadastrar seu currículo.

Na plataforma, os candidatos poderão acessar a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os requisitos e escopo de trabalho de cada uma delas. Não foi informada uma data final para as inscrições, o que significa que as vagas ficarão disponíveis até serem preenchidas.

Ainda, caso não encontre nenhuma posição de acordo com o seu perfil, os profissionais poderão cadastrar seu currículo no banco de talentos para eventuais vagas futuras.

