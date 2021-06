Copa do Brasil

Ceará entra com pedido de efeito suspensivo para ter “brigões” no Clássico-Rei



Vozão tenta a liberação do lateral Gabriel Dias e dos atacantes Jael e Mendoza

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 08 (AFI) – O desespero bateu no Ceará. Nesta terça-feira, o departamento jurídico entrou com um pedido de efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter o lateral-direito Gabriel Dias e os atacantes Jael e Mendoza no Clássico-Rei de quinta-feira.

Os três jogadores receberam penas pesadas por conta da confusão generalizada após a final da Copa do Nordeste, vencida pelo Bahia. Gabriel Dias, Jael e Mendoza foram punidos com seis, sete e oito jogos, respectivamente.

Mendoza é um dos jogadores que estão suspensos (Foto: Divulgação/Ceará)

Se o pedido do Ceará for aceito, os três ficam à disposição do técnico Guto Ferreira até que um novo julgamento, realizado pelo Pleno do STJD, aconteça.

O problema é que eles não são os únicos desfalques para a partida desta quinta-feira, pela Copa do Brasil. O goleiro João Ricardo, os volantes William Oliveira e Pedro Naressi, e o atacante Jacaré estão vetados pelo departamento médico. O zagueiro Messias já defendeu o América-MG na competição.

Depois de empatarem por 1 a 1 na semana passada, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, na Arena Castelão. Quem ganhar se classifica para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.