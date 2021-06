Ceará x Fortaleza – Clássico para definir vaga nas oitavas e R$ 2,7 mi

Copa do Brasil

Ceará x Fortaleza – Clássico-Rei para definir vaga nas oitavas e R$ 2,7 milhões



Não há qualquer tipo de vantagem e, em caso de empate no placar agregado, o classificado às oitavas será definido nos pênaltis

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 09 (AFI) – Ceará e Fortaleza farão mais um clássico decisivo nesta quinta-feira, às 21h30, no Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, os times empataram por 1 a 1. Não há qualquer tipo de vantagem e, em caso de empate no placar agregado, o classificado às oitavas será definido nos pênaltis.

CAMPANHAS

Campeão da Copa do Nordeste 2020, o Ceará entrou direto na terceira fase. Com isso, já ganhou R$ 1,7 milhão em cotas. Caso se classifique, ganha mais R$ 2,7 milhões, chegando a R$ 4,4 milhões.

Antes do Ceará, o Fortaleza precisou eliminar o Caxias-RS e o Ypiranga-RS antes de chegar no clássico. Com isso, já ganhou R$ 3,7 milhões em cotas. Caso se classifique, ganha mais R$ 2,7 milhões, chegando a R$ 6,4 milhões.

Lucas Crispim revela plano de jogo do FORTALEZA

MOMENTO

Nesta temporada, já foram quatro Clássicos-Rei. Além do jogo de ida da Copa do Brasil, houve dois empates e uma vitória do Fortaleza, que levou o título estadual.

No final de semana, o Ceará foi derrotado pelo Santos por 3 a 1, enquanto o Fortaleza aplicou um verdadeiro ‘chocolate’ no Internacional, de 5 a 1, e lidera o Brasileirão.

CEARÁ

O técnico Guto Ferreira tem problemas para escalar o time. Messias, por já ter jogado a competição pelo América-MG, está fora. Ainda por conta da confusão na final da Copa do Nordeste, Jael, Gabriel Dias e Mendoza também são desfalques.

Por fim, Pedro Naressi e Luiz Otávio, em recuperação de lesões, também devem ficar ausente. Guto pode escolher entre dois ou três volantes e promover a volta de Lima. Fernando Sobral, Saulo Mineiro e Rick também brigam por uma vaga.

FORTALEZA

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem um desfalque certo e algumas dúvidas para montar a escalação. O zagueiro Marcelo Benevenuto, que já atuou na Copa do Brasil pelo Botafogo, não pode defender outro time.

Bruno Melo, Matheus Jussa e Juan Pablo Quintero são as opções. Na ala esquerda, Lucas Crispim e Luiz Henrique disputam uma posição. Já no ataque, David, Robson e Wellington Paulista brigam por duas vagas.