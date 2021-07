Cenário do Power Couple Brasil cai na cabeça de Thiago Bertoldo; assista

Nesta terça-feira (29), uma situação inusitada chamou atenção no Power Couple Brasil 5. O cenário do programa caiu na cabeça de Thiago Bertoldo. O sertanejo e os outros participantes homens estavam esperando para fazer a prova dos casais.

Depois, o artista colocou a mão na cabeça e saiu depressa do local. O produção acabou mudando a ordem da prova e Thiago e Geórgia foram os últimos. A mudança foi para possibilitar que o sertanejo recebesse atendimento médico.

Através do Twitter, a equipe de Thiago tranquilizou os fãs. “Thiago tá bem, já tá novamente no camarim com uma touquinha na cabeça”.