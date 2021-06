Central anuncia contratação de atacante Napão, que estava no Salgueiro

Brasileiro

Série D: Central anuncia contratação de atacante que estava no Salgueiro



O atacante Napão pertence ao Santa Cruz, mas disputou o Campeonato Pernambucano pelo Carcará

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Caruaru, PE, 2 (AFI) – O Santa Cruz emprestou o atacante Adriano Napão para o Central. O jogador de 20 anos disputou o Campeonato Pernambucano pelo Salgueiro e voltou ao Tricolor do Arruda no início de maio.

O atacante vai defender a Patativa na Série D do Campeonato Brasileiro. Além dele, a equipe ainda conta com Muller Fernandes, Denilson, Pedro Maycon e Jardeu para o setor ofensivo. Napão deve desembarcar em Caruaru nesta quarta-feira para se juntar ao grupo e já se integrar aos treinamentos.

Napão, em sua passagem pelo Salgueiro – Foto: Reprodução / TV Grande Rio

CARREIRA



Destaque do sub-20 do Santa Cruzem 2018, Napão foi emprestado ao Coritiba e disputou competições de base no clube paranaense entre 2019 e 2020. Em setembro do ano passado, chegou ao Salgueiro para a disputa da Série D. Ao todo, o centroavante foi disputou 12 partidas com a camisa do Carcará, no Campeonato Estadual balançou as redes duas vezes.

ESTREIA NA SÉRIE D



O Central estreia na quarta divisão neste sábado, contra o América-RN, às 15h, na Arena das Dunas. A equipe está no A3 que conta com ABC, Atlético-CE, Campinense, Caucaia, Central, Sousa e Treze.