Centro Universitário promove cursos gratuitos de capacitação profissional

Ao se qualificar para o mercado de trabalho, ter uma pós-graduação pode ser contado como uma diferencial. Um estudo apresentado pela Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp) e divulgado pela Folha de São Paulo no mês de fevereiro mostra que a remuneração pode ser 150% a 255% superior em relação aos profissionais sem formação do tipo.

Para auxiliar aqueles que pretendem dar um novo rumo na carreira, o Centro Universitário UniRuy irá realizar uma série de minicursos e palestras para preparar ainda mais aqueles que estão no mercado de trabalho. São oito eventos online até o dia 19 de junho, gratuitos e abertos ao público.

Especialistas de diversos centros universitários do País trazem atualizações e orientações nas áreas de Negócios, Direito, Saúde, Tecnologia da Informação, Gestão e Marketing.

Confira a programação:



11/jun

Me formei, e agora?

Quando concluímos a graduação ou uma pós-graduação é natural pensarmos “Me formei e agora?”. Caso você se identifique com esta questão, provavelmente está refletindo sobre sua carreira, realização, remuneração, equilíbrio entre vida pessoal e profissional… Venha conversar sobre como construir sua jornada profissional.

Horário: 19h às 20h30

Facilitador: José Luiz Alonso Silva (UniMETROCAMP)

Inscrições: https://blog.wyden.com.br/conteudo-gratuito/conteudo-gratuito-palestras/me-formei-e-agora/

15 e 17/jun

Gestão de pessoas no contexto remoto

Serão abordados os desafios das equipes multimodais no momento atual e os desafios futuros, garantindo colaboração, fortalecimento e confiança das equipes multimodais.

Horário: 19h às 21h

Facilitadora: Maria Angelica Dias Moya (FMF)

Inscrições em: https://blog.wyden.com.br/conteudo-gratuito/gestao-de-pessoas-no-contexto-remoto/

16/jun

Criando seu próprio site

O curso proporcionará o aluno o conhecimento para o desenvolvimento de sites aplicáveis a venda de produtos, serviços ou sites pessoais, para uma melhor exposição enquanto empresa ou profissional.

Horário: 9h às 17h

Inscrições em: https://blog.wyden.com.br/conteudo-gratuito/criando-seu-proprio-site/

17/jun

Introdução à propriedade intelectual

O minicurso abordará aspectos da legislação brasileira que regula a propriedade intelectual, assim como sobre o órgão responsável pela concessão dos direitos de propriedade intelectual – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, além de trazer conhecimentos sobre o que pode ser protegido como propriedade intelectual.

Horário: 14h às 18h

Facilitador: José Geraldo Pimentel Neto (Facimp)

Inscrições em: https://blog.wyden.com.br/conteudo-gratuito/introducao-a-propriedade-intelectual/

18/jun

Ações Estratégicas de Mercado

O curso aborda os parâmetros básicos a serem utilizados no desenvolvimento empresarial com o intuito de minimização de riscos e maximização de oportunidade.

Horário: 9h às 17h

Inscrições em: https://blog.wyden.com.br/conteudo-gratuito/acoes-estrategicas-de-mercado/



19/jun

Manejo do diabetes com a contagem de carboidratos

O curso aborda a estratégia de contagem de carboidratos como ferramenta para cálculo dietético e manejo glicêmico, especialmente de usuários de insulina. O participante aprenderá a estabelecer a razão insulina: carboidrato e a confeccionar o plano alimentar e a lista de substituições com base nas necessidades nutricionais e no esquema de insulinização proposto.

Horário: 8h às 12h

Facilitadora: Érica Blascovi de Carvalho (UniMETROCAMP)

Inscrições em: https://blog.wyden.com.br/noticias/manejo-do-diabetes-com-a-contagem-de-carboidratos/

Instagram Básico para Relacionamento e Venda

Curso básico teórico e prático para utilização de redes sociais, como Instagram, como forma de melhorar o relacionamento com o cliente e vendas.

Horário: 9h às 13h

Facilitador: André Quast (UniMetrocamp)

Inscrições em: https://blog.wyden.com.br/noticias/instagram-basico-para-relacionamento-e-venda/