Brasileiro

Chapecoense encara o Palmeiras na estreia de Jair Ventura



O treinador foi escolhido para substituir Mozart Santos, demitido na semana passada

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 05 (AFI) – A Era Jair Ventura será iniciada na Chapecoense neste domingo. Na estreia do novo treinador, o time catarinense vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, às 18h15, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Brasileirão.

Nos últimos dois jogos – derrota para o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, pelo Brasileiro, e vitória sobre o ABC, por 3 a 1, pela Copa do Brasil -, o time foi comandado por Felipe Endres, que assumiu interinamente a vaga de Mozart Santos, demitido após o vice catarinense.

Jair Ventura vai estrear no comando da Chapecoense (Foto: Márcio Cunha/ACF)

“A gente sabe que a vida do treinador não é fácil, sabemos da dificuldade de uma Série A. Estou feliz de jogar mais uma vez a Série A. Teremos um grande adversário, mas temos a nossa força a nossa estratégia e vamos buscar para fazer um grande jogo”, disse Jair Ventura em sua apresentação.

UMA MUDANÇA

Como fez apenas três atividades antes da partida deste domingo, o novo treinador deve apostar na manutenção do time que ganhou do ABC no meio de semana. A única mudança será no meio de campo. Com dores na perna, o volante Anderson Leite será preservado e substituído por Ronei.

Diagnosticado com Covid-19, o atacante Perotti segue cumprindo o isolamento sob supervisão do departamento médico alviverde. O prata da casa é o principal goleador da Chapecoense na temporada, com 15 gols.

CHAPECOENSE – Tiepo; Matheus Ribeiro, Laércio, Derlan e Busanello; Moisés Ribeiro, Ronei e Lima; Fabinho, Mike e Anselmo Ramon. Técnico: Jair Ventura.