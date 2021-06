Chega ao fim namoro de Laryssa Ayres com Maria Maya, que já circula com nova companhia

Laryssa Ayres e Maria Maya estavam juntas desde agosto de 2018, mas não formam mais um casal. O relacionamento chegou ao fim depois de elas superarem uma crise em novembro do ano passado, quando o término chegou a ser noticiado e as duas vieram a público desmentir a informação. Desta vez, a assessoria de Laryssa confirma o rompimento, mas diz que “ela prefere se manter reservada, como sempre fez na sua vida pública”.

Após o fim do namoro com a atriz, Maria Maya não ficou sozinha, e, segundo uma fonte do EXTRA, ela já circula com uma nova companhia em São Paulo. Laryssa Ayres, por sua vez, aproveita uma temporada solteira em Búzios, de onde tem postado algumas fotos em seu perfil no Instagram.

Maria e Laryssa chegaram a dividir o mesmo teto, adotaram juntas dois cachorrinhos, mas, durante a pandemia, ainda em 2020, decidiram a necessidade de cada uma ter seu próprio espaço.