Chelsea confirma permanência do treinador Thomas Tuchel até 2024



O técnico é apontado como um dos principais responsáveis pela conquista da Liga dos Campeões

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – Após conquistar a Liga dos Campeões pelo Chelsea, o treinador alemão Thomas Tuchel teve seu contrato renovado com o clube inglês até 2024 na manhã desta sexta-feira. O técnico é apontado como um dos principais responsáveis pela conquista do time londrino.

RENOVADO!

Foto: Divulgação / Chelsea

Contratado em janeiro de 2021, após a demissão de Frank Lampard, o alemão mudou a mentalidade do elenco, que desde sua chegada venceu 19 partidas, empatou seis e perdeu apenas cinco em 30 jogos, sofrendo 16 gols, sendo a defesa menos vazada da Liga dos Campeões.

“Não consigo imaginar melhor ocasião para uma renovação de contrato. Sou grato pela experiência e muito feliz por continuar fazendo parte da família Chelsea. Há muito mais por vir e estamos ansiosos para nossos próximos passos com ambição e muita expectativa”, afirmou Tuchel.

COM MORAL

Além do título da Liga dos Campeões após nove anos na fila, Tuchel levou o time até o G4 do Campeonato Inglês, garantindo uma boa premiação e a esperança de um time ainda mais forte na próxima temporada. Marina Granovskaia, diretora do Chelsea, comentou a renovação.

“Quando Thomas se juntou a nós em janeiro, ainda havia muito por jogar na liga nacional e na Europa. Mas ele se encaixou perfeitamente. Ficar entre os quatro primeiros da Premier League foi crucial e não poderíamos estar mais felizes com o nosso sucesso na Champions League, que coroou uma temporada notável no Chelsea”, afirmou.