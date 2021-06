Chique de doer: Caio Castro prova carne banhada a ouro em restaurante; veja fotos

Caio Castro tem dividido com os fãs momentos de sua viagem a Turquia. Chamou atenção dos admiradores a ocasião em que o artista de 32 anos deu uma paradinha num dos restaurantes em Istambul, capital do país. No local, provou uma iguaria curiosa: uma carne banhada a ouro.

Em sua página, ele mostrou o momento em que o funcionário do estabelecimento fatiava a carne com as folhas douradas na borda. O pedido do prato foi feito no restaurante do badalado do chef turco Salt Bae. Sobre a iguaria, o artista comentou: “chique”. Também no local, o ator aproveitou para experimentar uma das sobremesas: “Pai amado!”, brincou ele.