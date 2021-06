Copa do Brasil

Cianorte-PR 0 x 2 Santos – Peixe vence e coloca um pé nas oitavas



O time paulista pode perder por até um gol enquanto o Cianorte precisa vencer por três ou mais gols para se classificar no tempo normal

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Cianorte, PR, 01 (AFI) – O Santos conseguiu uma importante vitória rumo às oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (1), visitou o Cianorte-PR no Estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), pelo jogo de ida da terceira fase, e venceu por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge e Marinho.

E AGORA?

O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira (8), às 16h30, na Vila Belmiro. O Santos pode perder por até um gol enquanto o Cianorte precisa vencer por três ou mais gols para se classificar no tempo normal. Vitória paranaense por dois gols leva a decisão aos pênaltis. Quem avançar, garante mais R$ 2,7 milhões em premiação.

SANTOS NO ATAQUE

Desde o começo, o Santos buscou o ataque e chegou com perigo aos dez minutos, quando Kaio Jorge completou cruzamento de cabeça, mas no meio do gol. Depois foi a vez de Gabriel Pirani arriscar, mas chutou para fora.

Aos 22, o Santos chegou novamente e quase abriu o placar com Alison, que pegou sobra e chutou bem, perto da trave. No minuto seguinte, porém, o time paulista abriu o placar. Luan Peres chutou de fora da área, o goleiro espalmou e a bola sobrou para Kaio Jorge, que completou de cavadinha. O Santos ainda teve uma chance com Gabriel Pirani, que invadiu a área bem, mas chutou para fora.

Kaio Jorge fez gol e deu assistência

SEGUNDO TEMPO MAIS TRANQUILO

O segundo tempo foi de menos chances, mas o Santos chegou bem no começo. Após boa jogada de Marinho na área, ele tocou para Kaio Jorge completar na pequena área. O atacante, bem marcado, não conseguiu finalizar bem e mandou para fora.

O Cianorte respondeu aos 14 minutos, em rápido contra-ataque. Rael disparou em velocidade, tinha opção do toque, mas chutou da meia-lua para boa defesa do goleiro John Victor. Aos 22, o time paranaense chegou bem em cruzamento de Rael, mas Wilson Júnior não alcançou.

MARINHO AMPLIA PARA O SANTOS

Na parte final, o Santos teve mais tranquilidade pois conseguiu ampliar o placar aos 34 minutos. Kaio Jorge foi acionado na direita da grande área e tocou para Marinho, que tentou duas vezes antes de marcar. Com a vantagem, o Santos controlou bem o jogo e não sofreu perigo.