Cielo oferece vagas de estágio para estudantes

A Cielo, empresa brasileira de serviços financeiros, está oferecendo vagas de estágio para estudantes de diversas áreas do conhecimento. A edição 2021 do Programa de Estágio da companhia visa recrutar alunos matriculados em cursos de graduação, com formação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023.

É importante, ainda, ter disponibilidade para trabalhar seis horas por dia e interesse nas áreas de Negócios, Exatas, Tecnologia e Direito. Algumas posições exigem conhecimento em inglês.

Ao todo, são 22 vagas disponíveis para diversas áreas, com bolsa auxílio que pode variar entre R$ 1.800 (para estudantes do penúltimo ano) e R$ 2.000 (para estudantes do último ano). O programa é destinado a todas as pessoas independentemente de idade, etnia, deficiência, gênero, orientação sexual e religião.

A iniciativa visa desenvolver os novos talentos, que receberão, desde a primeira semana, treinamentos e acompanhamento pela Universidade Cielo por meio de uma trilha de desenvolvimento profissional e pessoal.

Devido à Covid-19, o processo seletivo será online, assim como o início do estágio, que está previsto acontecer na modalidade remota até o fim da pandemia. Depois desse período, os contratados serão alocados na sede da empresa em Barueri (SP).

Além disso, os estagiários terão direito a alguns benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, auxílio-refeição e alimentação, fretado, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida e acesso ao Programa “De Bem com a Vida”, que contempla atividades relacionadas à qualidade de vida e saúde mental dos colaboradores.

Como participar do processo seletivo da Cielo

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site https://estagiocielo.com.br/estagio-cielo-2021 e cadastrar currículo até o próximo dia 15 de julho.

A seleção será dividida em etapas e composta por provas de lógica, fit cultural, gravação de vídeo e dinâmica de grupo on-line. Ao final, os selecionados serão submetidos a uma entrevista com os gestores das vagas.