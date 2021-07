Cinco truques para tirar o proveito máximo do seu corretivo

O uso do corretivo vai muito além de cobrir as olheiras. A revista ‘Claudia’ listou cinco truques para você aproveitar o máximo o seu produto. É possível disfarçar pequenas imperfeições e até tatuagem. Veja como:

1. Para disfarçar as olheiras

Para esconder olheiras, o corretivo precisa ter o tom da sua pele. Se usar um corretivo mais claro, ele vai parecer uma mancha branca debaixo dos olhos, ainda mais ao encarar os flashes. Em dia de festa e fotos, aplique outro corretivo, coral ou rosado, por baixo.

2. Para cobrir a cicatriz

Escolha um produto opaco e com com cor com fundo rosado. Passe sobre ele uma base no tom da sua pele. Normalmente, o corretivo não têm contraindicações – são hipoalergênicos e resistentes à água.

3. Para sumir com as manchas de espinhas

Use corretivo alaranjadinho. Cubra com a base do seu tom e finalize com pó-compacto.

4. Para amenizar os vasinhos

Utilize um corretivo verde. Ficou muito marcado? Mais uma vez, finalize com a base.

5. Para esconder a tatuagem

Passe um corretivo verde. Por cima, aplique outro corretivo. Desta vez, do mesmo tom da sua pele.