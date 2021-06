Circuito Penedo de Cinema prorroga inscrições para propostas de identidade visual

As inscrições são on-line e os interessados devem submeter as propostas até o dia 30 de junho

As inscrições de propostas para criação da identidade visual da 11ª edição do Circuito Penedo foram prorrogadas até o dia 30 de junho. Estudantes e toda a comunidade acadêmica devem submeter os trabalhos por meio do formulário on-line ou através das redes sociais do Circuito. Em edição híbrida (on-line e presencial) e totalmente gratuita, o Circuito Penedo de Cinema acontece de 22 a 28 de novembro de 2021, consolidando-se como uma das iniciativas mais importantes de estímulo à produção e difusão do audiovisual brasileiro.

Os participantes precisam criar uma proposta de identidade visual, produzida em qualquer técnica, tomando como referência o tema central: “Cinema, educação e liberdade”. A temática escolhida é uma forma de homenagear o educador e filósofo Paulo Freire, que completa o centenário de seu nascimento neste ano.

Podem participar apenas pessoas físicas, maiores de 18 anos, da comunidade acadêmica (exceto servidores da Proex/Ufal, da Secult e os membros da diretoria do Iecps) e estudantes (graduação/ pós graduação). As informações detalhadas estão no edital disponível nas redes sociais do Circuito (@circuitopenedo).

Premiação

O Circuito irá premiar as três melhores propostas apresentadas, sendo o autor classificado em 1º lugar com um prêmio no valor de R$1.500,00 e mais duas diárias (alimentação inclusa) com direito a acompanhante, além de menção na cerimônia de premiação do Circuito; e os autores classificados em 2º e 3º lugares com duas diárias (em quarto duplo, alimentação inclusa, sem direito a acompanhante). Todas as diárias serão ofertadas para os dias 27 e 28 de dezembro de 2021, no hotel São Francisco, localizado no Centro Histórico de Penedo.

O Circuito Penedo de Cinema

O festival se apresenta como lugar de resistência e luta diante das situações adversas para o campo da cultura no país. É nesse contexto de reafirmação do cinema nacional, de suas produções e da empregabilidade promovida pelo setor que o evento se faz ainda mais importante.

O Circuito, composto por três festivais competitivos, mostras não-competitivas e pelo 11º Encontro de Cinema Alagoano, é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), da Prefeitura de Penedo e do Sebrae Alagoas.

