Claudia Leitte revela que foi alvo de deboche de gerente de loja por ser pobre

Claudia Leitte surpreendeu ao compartilhar com os internautas um episódio que aconteceu durante o atendimento em uma loja chique, na época em que ela era “pobre”. A cantora explicou que a gerente do estabelecimento debochou da vontade da artista de um dia participar do Domingão do Faustão.

“A gerente chegou a ironizar: ‘Ela tá querendo ir no Faustão’. Até deu uma gargalhada, no melhor estilo Cruella”, escreveu, se referindo a vilã do filme ‘101 Dálmatas’, ao comentar no post do Instagram Sou Eu na Vida. “O fato é que, anos depois, perdi as contas de quantas vezes fui ao Faustão. A loja fechou. Deus me perdoe porque acabei de dar uma risadinha discreta”, disse ainda.