Claudinei vê desatenção em finalizações do Avaí e pede foco na Copa BR

Claudinei vê desatenção em finalizações do Avaí e pede foco na Copa do Brasil



Após empatar, por 1 a 1, na Ressacada, o Avaí precisará vencer o jogo para avançar às oitavas de final

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 07 (AFI) – Sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro – um empate e uma derrota -, o Avaí mudará o foco nesta quinta-feira. Até mesmo por isso, o técnico Claudinei Oliveira quer todo seu elenco concentrado para a decisão contra o Athletico-PR às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

“Acho que a gente tem que estar muito concentrado no jogo contra o Athletico. É uma equipe qualificada, tem elenco bom, poupou contra o Juventude e venceu por 3 a 0, se preocupou em jogar conosco. Sabemos da dificuldade. Temos que dar moral para os atletas e focar nas coisas positivas do nosso jogo”, analisou Claudinei.

FINALIZAÇÕES!

Após empatar, por 1 a 1, na Ressacada, o Avaí precisará vencer o jogo para avançar às oitavas de final. Novo empate e a decisão será nos pênaltis. O problema é que as finalizações têm tirado o sono do comandante do clube catarinense.

CONCEIÇÃO NA BRONCA!

“A gente está criando. Falta capricho na finalização, às vezes o goleiro faz grandes defesas, às vezes a bola bate na trave. Se a gente vê que a bola não está entrando porque falta alguém para colocar ela para dentro, vamos atrás deste jogador. Mas os que estão aqui já fizeram gols. Estamos apostando que os que estão aqui vão nos entregar o que a gente precisa. O resultado de fazer o gol não é só dos atacantes”, completou Claudinei.