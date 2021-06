Paulista

Clube paulista prepara jovem promessa para lançar na Bezinha Profissional Sub-23



Ainda sem um número de participantes definido, alguns clubes já se movimentam preparando novidades

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – Com início em 22 de agosto, Paulistão Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, terá algumas novidades em seu formato de disputa.

Ainda sem um número de participantes definido, alguns clubes já se movimentam preparando novidades para a competição.

O Brasilis FC, de Águas de Lindóia, clube tradicional do interior de São Paulo, do ex- zagueiro da Seleção Brasileira, São Paulo e Ponte Preta, *Oscar Bernardi* segue trabalhando duro em busca de novos talentos.

O Brasilis é administrado pelo jovem e Competente Matheus Bernardi, filho do ex-Capitão da Seleção.

Todos os anos o Brasilis participa, colocando em campo uma mescla de atletas dos elencos Sub 20 e Sub 17 , geralmente atletas de alto nível técnico.

Este ano não será diferente, diz o técnico Juarez Sobreiro, que comanda a equipe há vários anos.

“Estamos preparando alguns jogadores que devem ser a sensação da competição, destaque para os atacantes Pedro Gorgen de 17 anos, Lucas Casotti, 17 anos, e o meia Kawan Faria, de 17 anos, entre outros nomes do elenco, acreditamos em uma boa participação na competição”.