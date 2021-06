Coca-Cola Femsa Brasil oferece vagas para Executivos de Brand Ambassadors

A Coca-Cola Femsa Brasil, responsável pela produção e distribuição de diferentes produtos da marca Coca-Cola, está oferecendo vagas de emprego para a posição de Executivo de Brand Ambassadors. As chances são para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Podem se candidatar profissionais com o ensino superior completo em cursos das áreas de Marketing, Comunicação e/ou Negócios. Além disso, é preciso ter CNH categoria B, disponibilidade para viajar e experiência na atuação e desenvolvimento de marcas no mercado, como foco em bares e restaurantes. Ainda, algumas habilidades, como criatividade, relacionamento, influência e foco no cliente e no consumidor também são consideradas diferenciais competitivos importantes.

De acordo com a empresa, o embaixador de marca tem um papel fundamental no desenvolvimento do mercado e relacionamento com bares e restaurantes, assim como na divulgação das novidades da marca.

Todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, sem distinção de gênero, orientação sexual, religião, raça, etnia, deficiência ou qualquer outra característica. Isso porque, a empresa, que está há 18 anos no Brasil, atua fortemente em diversas frentes para ampliar a diversidade e equidade em todas as suas posições.

Os contratados receberão alguns benefícios, como Assistência médica, Assistência odontológica, Auxílio farmácia, Convênio com empresas parceiras, Cooperativa de crédito, Desconto em produtos, Participação nos Lucros ou Resultados, Seguro de vida e Vale-refeição.

Como se candidatar às vagas disponíveis

Os interessados em concorrer a uma dos postos disponíveis para a função deverão acessar o site Vagas.com e cadastrar seu currículo. Na plataforma é possível encontrar a lista completa de oportunidades disponíveis na empresa, assim como obter mais detalhes sobre os requisitos desta e de outras vagas. Também há a possibilidade de filtrar as vagas pela cidade ou local de atuação e de interesse.