Com 100% de aproveitamento, Dado enaltece classificação do Bahia

Copa do Brasil

Com 100% de aproveitamento, técnico do Bahia enaltece classificação na Copa do Brasil



O comandante do time baiano valorizou as duas vitórias diante do adversário goiano

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 10 (AFI) – O técnico Dado Cavalcanti enalteceu a classificação do Bahia para as oitavas de final da Copa do Brasil, após vencer o Vila Nova por 1 a 0 em Pituaçu, na noite desta quarta-feira (09), mantendo os 100% de aproveitamento do Tricolor na competição nacional e garantindo uma boa premiação.

VALORIZOU



Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O comandante do time baiano valorizou as duas vitórias diante do adversário goiano. No jogo de ida, o Bahia também havia vencido por 1 a 0. Dado ainda comentou sonhe a Copa do Brasil, onde zebras podem aparecer, como foi o caso desta quarta-feira, onde Palmeiras, Cruzeiro e Chapecoense foram eliminados por CRB, Juazeirense e ABC, respectivamente.

“A competição é muito traiçoeira. Estamos refletindo um jogo em que vencemos em casa por 1 a 0, enquanto vários adversários, vários concorrentes, inclusive com porte muito maior, estão chorando uma desclassificação, ficaram pelo meio do caminho. Vamos enaltecer o que aconteceu hoje. Nos classificamos vencendo as duas partidas. Isso significa que estamos 100% no campeonato e sabemos também que enfrentaremos na próxima fase adversários possivelmente mais bem preparados, mas estamos também bem fortes no campeonato”, disse o treinador.

FOCO

Dado Cavalcanti ainda comentou a importância do goleiro Georgemy na partida, onde salvou a equipe do Vila Nova de sofrer gols em diversas oportunidades. Assim como em Goiânia, o Bahia criou várias oportunidades, mas pecou na hora da finalização das jogadas.

“Criamos muito. Tivemos 11 chances claras de gol em um jogo. Destaco também a atuação do goleiro do Vila, para mim teve uma atuação estupenda. Acho que foi o melhor em campo, mesmo com a falha no gol do Gilberto. Inclusive, houve o erro forçado por Gilberto. Se ele não está pressionado, a bola não entra. Digamos que hoje não tivemos tanta tranquilidade no momento de fazer a conclusão, mas valorizo também a criação. E em condições normais, sabemos que conseguimos fazer mais gols do que foi hoje”, finalizou.