Com 9 a 1, São Paulo consegue a maior goleada da Copa do Brasil

Copa do Brasil

São Paulo bate “placar alemão” do Bahia e consegue a maior goleada da Copa do Brasil



Time de Crespo, após perder o jogo de ida, fez 9 a 1 no 4 de Julho no Morumbi

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 08 (AFI) – O São Paulo, depois do susto da derrota no jogo de ida (3 a 2) e de ter tomado um gol aos 30 segundos na volta, sorriu aliviado com a maior goleada da Copa do Brasil 2021. O time do técnico Crespo meteu incríveis 9 a 1 na zebra do 4 de Julho, nesta terça-feira, no Morumbi.

Após o gol de Dudu Beberibe, o Tricolor foi à forra com os gols de Luciano (2), Pablo (3), Gabriel Sara, Rigoni, Bruno Alves e Chico Bala (contra). A goleada do São Paulo supera o “placar alemão” do Bahia diante do Campinense.

Goleada de 9 a 1 no Morumbi. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

Na oportunidade, o clube baiano enfiou 7 a 1 nos paraibanos. A Copa do Brasil ainda teve outros placares elásticos como o 5 a 0 do Botafogo diante do Moto Club, o 5 a 1 do CSA sobre o Guarany e o 4 a 0 do Santa Cruz ante o Ypiranga.

Com a goleada, o São Paulo se garantiu nas oitavas de final, assim como o Santos que passou pelo Cianorte. A terceira fase da Copa do Brasil seguirá na quarta e na quinta-feira.

VEJA TODOS OS GOLS NO MORUMBI