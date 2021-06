Copa do Brasil

Com América-MG em má fase, Lisca planeja fazer mudanças



O Coelho não vence há cinco jogos e também não marcou gols neste período

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 07 (AFI) – O quinto jogo seguido sem vitória e sem marcar gols parece ter sido a gota d’água para Lisca, que vai fazer mudanças no América-MG para o confronto de quarta-feira, contra o Criciúma, pela Copa do Brasil.

“Obviamente, isso passa por buscar novas situações táticas, com novos nomes, para tentar uma situação diferente. É o que vamos tentar fazer, mas sempre assumindo as responsabilidades”, disse Lisca, que saiu em defesa dos jogadores:

Lisca planeja mudanças no América-MG (Foto: Mourão Panda/América)

“Se os jogadores não estão conseguindo, não é por falta de tentativa ou vontade, entrega. Muitas vezes temos um limite e esbarramos nele”.

A última vez que o América-MG venceu e marcou gols foi no dia 9 de maio, quando ganhou do Cruzeiro, por 3 a 1, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

Depois disso, o Coelho empatou os dois jogos da final com o Atlético-MG e o de ida da 3ª fase da Copa do Brasil com o Criciúma, além de perder para Athletico-PR e Corinthians, ambos por 1 a 0, pelo Brasileirão.

Na próxima quarta-feira, no Estádio Heriberto Hülse, o América-MG precisa encerrar o jejum para chegar até as oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.