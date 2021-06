Com Avaí eliminado na Copa BR, Claudinei foca na Série B e em reforços

Brasileiro

Com Avaí eliminado na Copa do Brasil, Claudinei foca na Série B e em reforços



Clube está na zona de rebaixamento, no 18º lugar com apenas um ponto

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 10 (AFI) – O técnico Claudinei Oliveira elogiou a coragem do Avaí apesar da eliminação na Copa do Brasil. A queda para o Athletico-PR, aliás, ficou para trás. O treinador quer todos focados na recuperação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Em dois jogos, o clube catarinense fez apenas um ponto.

Claudinei foca na Série B. (Foto: Leandro Boeira / Avaí)

“Tivemos coragem de jogar, não nos omitimos. Nosso time teve personalidade para reagir e não ficou lamentando o gol sofrido. (…) Eu disse que iríamos ganhar jogando ou perder jogando e isso aconteceu. Temos que levantar a cabeça e começar a vencer na Série B para galgar posições e chegar no G4”, analisou o comandante.

REFORÇOS?

Campeão catarinense e eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, o Avaí poderá se dedicar exclusivamente à Série B. O clube está na zona de rebaixamento, no 18º lugar com apenas um ponto. Até mesmo por isso, Claudinei Oliveira espera pela contratação de reforços.

“Temos que ter um elenco numeroso, mas estamos mais enxutos em razão da situação financeira. Vamos ter que trazer mais peças para ficar encorpado. No ano passado a gente tinha mais jogadores experientes para a Série B, mas agora nem tanto. Temos que abraçar o calendário e ir usando a base no momento”, comentou.

O Avaí voltará a campo no domingo, às 16 horas, quando receberá o Brusque na Ressacada, em Florianópolis, pela terceira rodada da Série B.