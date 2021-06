Brasileiro

Série C: Com baixas no meio-campo, Paraná busca primeira vitória no Grupo B



Isso porque, o técnico Maurílio Silva não poderá contar com Maxi Rodríguez, negociado, e Thiago Alves, com Covid-19

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 11 (AFI) – Dois jogos e duas derrotas, esse é o retrospecto do Paraná neste inicio do Campeonato Brasileiro da Série C. De olho na primeira vitória para sair da parte debaixo da tabela do Grupo B, o time paranaense volta a campo neste domingo (13) quando recebe o Figueirense-SC, no Estádio Durival Britto, às 16h.

Para a partida, o técnico Maurílio Silva terá duas baixas importantes no meio-campo. Isso porque, o meia Maxi Rodríguez foi negociado com o São José-RS, rival do Paraná na Série C e não faz mais parte do plantel. Já Thiago Alves testou positivo para covid-19 na última semana e segue em isolamento.

Por isso, o comandante irá promover a entrada de Juninho, que foi titular no jogo da estreia contra o Ypiranga, mas ficou no banco de reservas no jogo passado. Com isso, irá abrir uma vaga também no ataque, onde Gustavo França, Gabriel Pires e Lucas Sene são opções. Caso deseje um time mais recuado, volante Adriano Júnior também está na briga.

Até por conta disso, o Paraná deve entrar em campo neste domingo (13) com a seguinte formação: Bruno Grassi; Pedro Costa, Micael, Hurtado e Bryan; Moisés Gaúcho, Meneses e Juninho; Gustavinho (Lucas Sene), Gustavo França (Gabriel Pires) e Reis.