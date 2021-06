Com brigões, Ceará tenta se recuperar de nova eliminação contra rival

Brasileiro

Com ‘brigões’, Ceará tenta se recuperar de nova eliminação frente ao Fortaleza



O Vozão perdeu caiu na Copa do Brasil e no Estadual diante do seu maior rival

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 11 (AFI) – Incomodado com uma nova eliminação no ano frente ao Fortaleza, desta vez, pela Copa do Brasil, Guto Ferreira tenta juntar os cacos para buscar a reabilitação com o Ceará diante da Chapecoense, neste domingo, às 20h30, na Arena Condá, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador terá reforços importantes para o duelo. Por causa de um efeito suspensivo, Guto Ferreira poderá contar com o lateral Gabriel Dias, além dos atacantes Jael e Mendoza, todos brigam pela titularidade para o duelo diante do Flamengo. Eles estavam suspensos por causa de uma confusão causada na Copa do Nordeste.

Guto Ferreira poderá fazer mudanças no Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Por outro lado, o treinador segue sem poder contar com Victor Jacaré e Fabinho, ambos vetados pelo Departamento Médico. Guto Ferreira apoia muito ainda sua confiança em cima de Fernando Sobral e Vina, destaques na temporada passada.

“Tem que forças de se levantar, avaliar o que fizemos de errado e perceber que, infelizmente, o jogo contra o Fortaleza não volta mais. Não tem como recuperar. Saímos com uma dor muito forte, mas essa dor tem que ser transformada em força para que contra a Chapecoense possamos fazer muito melhor do que fizemos e buscar a vitória”, falou Guto Ferreira.

SITUAÇÃO!

O Ceará estreou na competição com uma vitória, por 3 a 2, para cima do Grêmio. Na rodada passada, no entanto, perdeu para o Santos, por 3 a 1.

CEARÁ: Richard; Gabriel Dias, Klaus, Messias e Bruno Pacheco; Charles, Fernando Sobral e Vina; Mendoza (Saulo Mineiro), Rick (Jael) e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.