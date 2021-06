Brasileiro

PLACAR FI: Com campeão da A3 definido, confira TODOS os RESULTADOS do SÁBADO



Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – O sábado foi de muita emoção para os amantes do futebol, afinal foram disputados diversos jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro das Séries A, B, C e D, com destaques para o empate em 1 a 1 no dérbi entre Palmeiras e Corinthians, a vitória do Vasco de virada sobre o Brasil-RS e a primeira vitória do Mirassol na terceira divisão.

Porém, o grande destaque do dia ficou por parte do Linense, que após empatar em 0 a 0 com o Primavera no jogo de ida da final da Série A3 do Campeonato Paulista, superou os adversários por 1 a 0 no jogo da volta, neste sábado, e levantou a taça da terceira divisão estadual.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O sábado (12) ainda contou com jogos do Campeonato Brasileiro Sub-17 e da Eurocopa.

Foto: Matheus / CA Linense

BRASILEIRÃO

Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Santos 0 x 0 Juventude

SÉRIE B

CRB 3 x 2 Confiança

Vila Nova-GO 1 x 0 CSA

Brasil-RS 1 x 2 Vasco

Cruzeiro 1 x 1 Goiás

SÉRIE C

Novorizontino 0 x 0 Oeste

São José-RS 0 x 0 Ituano

Manaus-AM 2 x 1 Floresta-CE

Botafogo 1 x 3 Mirassol

Jacuipense-BA 0 x 2 Paysandu-PA

SÉRIE D

Atlético-CE 2 x 2 Treze-PB

Joinville-SC 1 x 0 Aimoré-RS

Moto Club-MA 0 x 2 Guarany de Sobral-CE

Gama-DF 0 x 0 Aparecidense-GO

Palmas-TO 1 x 2 Juventude-MA

Murici-AL 2 x 0 Bahia de Feira-BA

Atlético Alagoinhas-BA 0 x 0 Itabaiana-SE

Uberlândia-MG 3 x 2 Rio Branco-ES

São Bento 1 x 1 Bangu-RJ

São Raimundo-RR 1 x 1 Fast Clube-AM

4 de Julho-PI 2 x 0 Imperatriz-MA

Esportivo-RS 2 x 1 Juventus-SC

BRASILEIRO SUB-17

Vasco 1 x 0 Sport

Santos 1 x 3 Fluminense

Corinthians 0 x 2 Athletico-PR

Cruzeiro 3 x 3 Palmeiras

Bahia 3 x 1 Ceará

Flamengo 4 x 0 América-MG

Botafogo 2 x 0 Atlético-GO

São Paulo 1 x 1 Grêmio

Internacional 1 x 0 Atlético-MG



PAULISTA A3

Linense 1 x 0 Primavera – Linense Campeão

EUROCOPA

País de Gales 1 x 1 Suíça

Dinamarca 0 x 1 Finlândia

Bélgica 3 x 0 Rússia