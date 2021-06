Brasileiro

SÉRIE C: Com catarinenses tentando embalar, Ypiranga-RS busca seguir 100%



O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – Mais quatro partidas movimentam as disputas da terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer da tarde deste domingo (13). Sem paulistas em campo, o maior destaque fica para o Ypiranga-RS que tenta manter os 100% de aproveitamento para seguir na briga pela liderança do Grupo B após duas vitórias seguidas. Já os catarinenses, Figueirense e Criciúma tentam embalar na competição.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE C

Logo às 11h da manhã, o time gaúcho visita o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, no interior de Santa Catarina. Nas duas primeiras rodadas, o Ypiranga venceu o Paraná por 2 a 0 e depois superou o Mirassol, por 2 a 1 e por isso soma seis pontos. Já os donos da casa também começaram bem a competição, tanto que ainda está invicto com quatro pontos com uma vitória sobre o Ituano por 1 a 0 na estreia e um empate sem gols diante do São José-RS.

Com catarinenses tentando embalar, Ypiranga-RS busca seguir 100%

Também pelo Grupo B, o Figueirense-SC, que tem três pontos ganhos, tenta engatar a segunda vitória seguida após vencer o Oeste, na rodada passada por 1 a 0. Fora de casa, o time catarinense irá visitar o Paraná, no Estádio Durival de Brito, às 16h. Os donos da casa estão zerados após duas derrotas para Ypiranga-RS e Botafogo-SP, por 2 a 0 e 1 a 0.

OUTROS DESTAQUES

Já no Grupo A também acontecem dois jogos. Logo às 11h da manhã, Tombense-MG e Altos-PI se enfrentam em Tombos, na busca pela reabilitação. O time da casa soma dois pontos e vem de dois empates seguidos por 1 a 1 diante de Tombense e Paysandu. Já o rival estreou vencendo o Volta Redonda por 3 a 0 e depois perdeu para o Ferroviário, por 1 a 0 e por isso, soma três pontos.

Por fim, às 16h, Botafogo-PB e Volta Redonda-RJ fazem um duelo interessante no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Isso porque, o time visitante vem embalado após uma goleada sobre o Manaus por 5 a 0 e os visitantes estão invictos após uma vitória e um empate nas primeiras duas rodadas. O time carioca tem três pontos e está na parte intermediária da tabela, enquanto o rival tem quatro e briga pela ponta.

A rodada será encerrada apenas na segunda-feira (14), quando Ferroviário-CE e Santa Cruz-PE, se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, às 20h, pelo Grupo A da competição nacional.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de nove rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.