PLACAR FI: Com Copa BR e Eliminatórias, confira TODOS os RESULTADOS desta QUINTA



O dia ainda teve as semifinais do Paulista A3, a grande final do Campeonato Roraimense e diveros jogos do Brasileiro Feminino A1

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Apesar desta quinta-feira (03) ter sido feriado nacional de Corpus Christi, a bola não parou de rolar pelo Brasil e pelo Mundo. Os grandes destaques ficaram para as disputas de partidas da terceira fase da Copa do Brasil e das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Destaque para o empate entre Argentina e Chile.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quinta-feira (03) ainda teve as semifinais do Paulista A3, a grande final do Campeonato Roraimense e diversos jogos do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA (03):

COPA DO BRASIL

Cruzeiro 1 x 0 Juazeirense-BA

Vitória 0 x 1 Internacional

Avaí 1 x 1 Athletico-PR

CRB 0 x 1 Palmeiras

ELIMINATÓRIAS

Bolívia 3 x 1 Venezuela

Uruguai 0 x 0 Paraguai

Argentina 1 x 1 Chile

Peru 0 x 0 Colômbia (EM ANDAMENTO)

PAULISTA A3

Primavera 2 x 2 Votuporanguense

Linense 0 x 0 Nacional

RORAIMENSE

Náutico-RR 1 x 2 São Raimundo-RR

BRASILEIRO FEMININO

Internacional 2 x 3 Palmeiras

Santos 1 x 2 Ferroviária

Real Brasília-DF 1 x 1 Minas Brasília

São Paulo 1 x 2 Corinthians