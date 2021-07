Com desfalques, Sport busca a recuperação no Brasileirão após três jogos sem vitórias

Recife, PE, 29 (AFI) – Sem vencer há três rodadas, o Sport volta a campo nesta quarta-feira (30) de olho na reabilitação para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Fora de casa, o time pernambucano irá visitar o Santos, no Estádio da Vila Belmiro, às 20h30. Para a partida, o técnico Umberto Louzer deve manter o esquema com dois zagueiros assim como aconteceu no empate sem gols com o Cuiabá no último final de semana.

Isso porque, Iago Maidana que vinha sendo titular quando a equipe jogava na esquema com três zagueiros, voltou a sentir dores musculares no abdome e segue de fora. Com isso, Rafael Thyere e Sabino continuam formando a dupla titular da zaga do Sport. Além de Maidana, o time pernambucano tem mais duas baixas no setor defensivo.

Já que o lateral-direito Patric ficará de fora do segundo jogo após cometer um “ato de indisciplina” contra o Corinthians no qual fez gestos obscenos na comemoração de um dos gols e foi afastado pela diretoria por tempo indeterminado. Do outro lado do campo, o lateral-esquerdo Sander sofreu uma trauma no pé e permaneceu no Recife em recuperação.

O volante João Igor e o atacante Leandro Barcia, ambos entregues ao Departamento Médico há algumas rodadas, estão em fase de transição, mas devem voltar a atuar a partir das próximas rodadas. Atualmente com cinco pontos ganhos, o Sport aparece na 15ª colocação e tem um retrospecto de uma vitória, dois empates e quatro derrotas neste início de Brasileirão.

Até por conta disso, o Sport deve ir a campo com a seguinte formação neste meio de semana: Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; Everaldo, Paulinho Moccelin e André.