Com foco nos 100%, Novorizontino segue se preparando para duelo paulis

Série C: Com foco nos 100%, Novorizontino segue se preparando para duelo paulista



O goleiro Giovanni e o técnico Léo Condé fizeram uma análise do que o Tigre terá pela frente diante do Oeste

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 10 (AFI) – Os trabalhos no Novorizontino não param. Nesta quinta-feira (10), os jogadores realizaram mais uma atividade visando o duelo contra o Oeste no próximo sábado (12), em casa, às 15h. O duelo é válido pela terceira rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Tigre quer manter os 100% de aproveitamento na competição. Os atletas sabem que, para atingir o objetivo principal, é preciso manter a rotina de treinamentos que, na visão dos jogadores, tem sido muito importante. Presente em todos os jogos do Grêmio Novorizontino na temporada, o goleiro Giovanni deu ênfase ao trabalho realizado pela comissão técnica.

Giovanni falou da preparação da equipe do Novorizontino

“Nosso treinador vem fazendo um trabalho excelente conosco e isso também acaba sendo importante para nossa boa sequência na temporada.

Não só ele, mas também toda a comissão técnica mostram muita competência no dia a dia, especialmente nos trabalhos.

Vamos ajustar alguns pontos na última atividade da semana e finalizar os preparativos para o próximo compromisso.

Queremos encerrar bem essa semana para, no sábado, estarmos prontos para enfrentar o Oeste e tentar fazer uma boa partida”, destacou o arqueiro.

MESMA LINHA

Nesta quinta-feira, o treinador Léo Condé realizou um trabalho técnico com os jogadores no CT da equipe. Assim como Giovanni, o técnico também falou sobre os trabalhos direcionados ao longo da semana. Léo Condé também comentou sobre o adversário do jogo de sábado e comentou sua expectativa para o confronto.

“Temos dado sequência ao trabalho que vem sendo passado para os atletas há algum tempo, sempre buscando fazer correções e aperfeiçoar situações com relação a partida anterior, além de realizar trabalhos visando condicionar os atletas contra diferentes adversários.

Fico feliz que os jogadores estejam entendendo isso. Para esse jogo de sábado, sabemos que será um duelo. O Oeste é um time jovem e que fez uma grande Série A2. Vamos buscar fazer um jogo forte e equilibrado para sair com um resultado positivo ao final da partida”, destacou o treinador.

Nesta sexta-feira (11), o Grêmio Novorizontino finaliza sua preparação treinando no palco do duelo de sábado: o Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.