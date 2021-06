Com Guarani e Ponte, projeto prepara grande arrecadação de alimentos



A expectativa é que sejam arrecadados, em média, 350 toneladas de alimentos por estado, totalizando 12 mil toneladas de doações

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – Presente há mais de 20 anos nas favelas brasileiras, promovendo atividades nas áreas de educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, em 2020 a CUFA se deparou com o desafio da pandemia. Sabendo que a crise atingiria ainda mais as favelas, concentramos todos os nossos esforços em captar doações para diminuir os impactos causados pela pandemia.

Através do programa Mães da Favela, a instituição entregou cestas básicas, físicas e digitais, e chips com internet gratuita por 6 meses. No ano de 2020, a CUFA mobilizou R$ 187.596.960,00 milhões, atendendo a 1.502.358 famílias de 5 mil favelas de todo o Brasil, e até agora, mês de Maio de 2021, já comemoramos pelos R$ 76.923.360,00 milhões e a meta é atingirmos R$ 200 milhões arrecadados para as Mães da Favela em 2021.

Diante do agravamento do quadro da pandemia e da situação econômica do país, a CUFA, em conjunto com a Frente Nacional Antirracista e a Gerando Falcões, criou o Panela Cheia Salva. Uma campanha feita para arrecadar recursos para a compra de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

CUFA CAMPINAS

Criada em agosto de 2019, a Cufa Campinas nasceu com o propósito de expandir e criar ações que integrem, qualifiquem e deem visibilidade para as comunidades carentes de Campinas e região. A organização também tem como objetivo dar voz e promover união entre os jovens de várias favelas, principalmente negros, que buscam espaços para se expressar.

A Cufa promove ações em todo o Brasil que servem como ferramentas de integração e inclusão social nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania. Dentre elas estão aulas de grafite, audiovisual, basquete de rua, literatura, rap e DJ, e outros projetos sociais.

A Cufa também desenvolveu a campanha “Mães da Favela”, que inicialmente foi idealizada por Celso Athayde, fundador da Cufa Brasil, e que logo foi abraçada por todos os colaboradores, inclusive possui chancela da Unesco.

Essas famílias que são auxiliadas na Região Metropolitana de Campinas, pertencem a 11 cidades da região, atendidas pela Cufa Campinas. São elas: Campinas, Valinhos, Vinhedo, Paulínia, Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, Americana, Cosmópolis, Artur Nogueira e Limeira.

Mães Da Favela Futebol Clube

A CUFA acaba de lançar uma campanha nacional com clubes de futebol para arrecadar alimentos para as Mães da Favela.O Mães da Favela Futebol Clube pretende arrecadar 350 toneladas de alimentos em média por estado em uma semana -de 21 à 27 de Junho.

A Central Única das Favelas decidiu unir forças com a Comunidade Door, a Frente Nacional Antirracista e clubes de futebol por todo o paíse lançar a campanha Mães da Favela Futebol Clube. Para realizar o projeto, parcerias estão sendo fechadas com os clubes de todos os estados e de todas as divisões.

44 CLUBES CONFIRMADOS

Até o momento já são 44 clubes confirmados, entre eles: São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Internacional, Grêmio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Bahia, Vitória, Goiás, Ceará, Fortaleza, Ponte Preta, Guarani, Inter de Limeira, entre outros.

A ação tem como objetivo arrecadar alimentos e distribuí-los para as famílias em situação de vulnerabilidade de todo o Brasil através do programa Mães da Favela, da CUFA. A expectativa é que sejam arrecadados, em média, 350 toneladas de alimentos por estado, totalizando 12 mil toneladas de doações, o equivalente a 100 milhões de reais. O início da campanha será no dia 21 de junho, segunda-feira.

A partir dessa data, as pessoas ou empresas, torcedoras dos times, que quiserem contribuir, poderão levar suas doações até o estacionamento dos clubes participantes. Esses alimentos ficarão armazenados até o final de semana de 25, 26 ou 27 de junho, a depender do calendário de jogos de cada time.

MAIS AÇÕES

Neste final de semana serão realizadas ações nacionais, quando as lideranças das CUFA’s favelas irão retirar as doações e levá-las para as famílias cadastradas no Mães da Favela.

“As pessoas sabem que estamos atravessando um momento difícil e tem se mostrado muito solidárias, mas também percebemos que essa percepção do povo aliada ao apoio dos representantes de uma paixão nacional, que é o futebol, engaja muita gente a doar, e dessa forma esperamos conseguir apoiar ainda mais as Mães da Favela que precisam. É um momento de união, não existe rivalidade entre clubes”, afirma Celso Athayde, fundador da CUFA.

OUTROS DOADORES

Além dos clubes, o projeto também conta com doadores master, doadores de prata e apoiadores. Assinam como parceiros masteras empresas, Assaí Atacadista, Volvo Car, Carrefour Brasil, VR Benefícios, Gol Linhas Aéreas e Cab Motores que apoiam a campanha nacionalmente.

Já as patrocinadoras e apoiadoras, realizam doações locais, dentro de seus próprios estados.A ação tem também como parceiro a Agência África

