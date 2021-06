Com iniciativa da Unicef, Americanas abre cerca de 400 vagas de emprego

A Americanas se juntou à iniciativa “Um Milhão de Oportunidades” do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para disponibilizar vagas de emprego.

Com a parceria, as lojas Americanas, suas plataformas digitais e de logística e a fintech Ame Digital abriram cerca de 400 vagas de emprego para diversas áreas de formação. Os interessados podem se candidatar através do site da 1MiO.