Com música em Velozes e Furiosos, Anitta posa com Vin Diesel

A cantora Anitta, que recentemente revelou que terá uma música na trilha sonora de Velozes e Furiosos 9, novo filme da franquia, posou com o ator Vin Diesel e com o cantor Nicky Jam.

Foto: Reprodução/Instagram

A carioca, que aparece nos cliques com um corpete dourado e meia-calça, confirmou a informação sobre a música no novo longa, que se chamará ‘Furiosa’. O filme tem previsão de estrear no Brasil em julho.

Em temporada nos EUA, onde divulga também Girl From Rio, Anitta foi fotografada aproveitando uma noitada em West Hollywood, na última segunda-feira (31).