Com reação à vacina da Covid-19, Carlos Ferro desfalca Moto Club

Brasileiro

Com reação à vacina da Covid-19, técnico da Série D desfalca time; Ex-jogador assume



Moto Club foi derrotado pelo Guarany por 2 a 0 e se manteve sem vitória no Grupo A2 da Série D

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 12 (AFI) – O técnico Carlos Ferro não pôde comandar o Moto Club, neste sábado, no Nhozinho Santos, em São Luís, contra o Guarany pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Por precaução, ele entrou em quarentena.

Carlos Ferro apresentou sintomas gripais. Ele fez o teste da Covid-19 e deu negativo, mas por precaução, ficou de fora. Os sintomas seriam reações da vacina Astrazeneca que ele tomou.

Ferro fora de combate. (Foto: Lucas Almeida/ L17 Comunicação)

O auxiliar Pires ficou no banco de reservas. Pires foi um dos principais jogadores do futebol maranhense e era chamado de Touro.

O Moto Club foi derrotado pelo Guarany por 2 a 0 e se manteve sem vitória no Grupo A2 da Série D. O Papão amarga a antepenúltima colocação com apenas um ponto.

Na terceira rodada do Grupo A2, o Moto Club visitará o Juventude, também do Maranhão, no domingo, 20 de junho, às 15h30.