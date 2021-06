Com sintomas de gripe, Crespo é isolado e desfalca o São Paulo

Brasileiro

Com sintomas de gripe, treinador é isolado e desfalca o São Paulo



Hernán Crespo testou negativo para a Covid-19, as mesmo assim não vai comandar o Tricolor contra o Atlético-GO

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 04 (AFI) – O São Paulo vai ter uma baixa importante no banco de reservas para o jogo deste sábado, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Acioly, pela segunda rodada do Brasileirão.

O treinador Hernán Crespo apresentou sintomas de gripe na última quarta-feira e entrou em isolamento mesmo tendo testado negativo para a Covid-19. O auxiliar Juan Branda é quem vai comandar o Tricolor em Goiânia.

Hernán Crespo apresentou sintomas gripais (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Na próxima segunda-feira, Hernán Crespo vai realizar um novo teste para a Covid-19 e se o resultado for negativo estará liberado para comandar o time na beira do gramado diante do 4 de Julho, na terça-feira, pela Copa do Brasil.

OUTRAS BAIXAS

Mas Hernán Crespo não é o único desfalque diante do Atlético-GO. O lateral-direito Dani Alves e o meia Benítez estão lesionados, o zagueiro Arboleda está defendendo a seleção do Equador nas Eliminatórias e o volante Liziero está com a seleção pré-olímpica para uma série de amistosos.

Com uma dúvida no ataque, o provável São Paulo é: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano (Igor Gomes) e Pablo.

O São Paulo vai em busca da sua primeira vitória no Brasileirão depois de ter empatado sem gols com o Fluminense, no Morumbi, na estreia.