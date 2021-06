Brasileiro

Com time quase completo, Athletico tenta seguir 100% contra Grêmio



O técnico António Oliveira terá retornos importantes. São eles: o lateral Abner e o atacante Matheus Babi

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 11 (AFI) – O Athletico terá praticamente força máxima para o duelo contra o Grêmio, marcado para este domingo, às 20h30, na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico António Oliveira terá retornos importantes. São eles: o lateral Abner e o atacante Matheus Babi.

Abner retorna após integrar a seleção olímpica. Matheus Babi, por outro lado, ficou de fora do duelo contra o Avaí por já ter disputado a Copa do Brasil, na atual temporada, com a camisa do Botafogo. No entanto, diferente do lateral, ele deverá ficar como opção no banco de reservas.

Além da dúvida no setor ofensivo, o treinador testou algumas alterações no meio de campo. A principal briga é entre Jadson e Terans, com o primeiro sendo o favorito para iniciar o embate. O único desfalque é o volante Erick, com uma lesão na coxa.

António Oliveira terá quase força máxima para o duelo

“O Grêmio é uma grande equipe, que tem um grande treinador, o mais vitorioso da história do Athletico. Nós, mais uma vez, vamos analisar e perceber a melhor estratégia e o melhor 11 para lutar em qualquer circunstâncias pelos três pontos. Vamos enfrentar um grande adversário, mas já tivemos 13 grandes testes. O adversário tem os valores deles, mas nós temos os nossos valores e os nossos objetivos”, falou o treinador.

SITUAÇÃO

O time paranaense começou o campeonato de forma surpreendente. Na estreia, bateu o América Mineiro por 1 a 0. Na sequência, fez sonoros 3 a 0 para cima do Juventude, em Caxias do Sul.

ATHLETICO: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Jadson (Terans); Nikão, Vitinho e Renato Kayzer (Matheus Babi). Técnico: António Oliveira.