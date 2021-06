Com vitória do Brasil e goleada do SP, confira os RESULTADOS da TERÇA

PLACAR FI: Com vitória do Brasil e goleada do SP, confira os RESULTADOS desta TERÇA



O dia ainda teve uma boa vitória da Seleção Olímpica em cima da Sérvia pelo placar de 3 a 0 e uma vitória do Santos sobre o Cianorte-PR

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – Que terça-feira de tirar o fôlego. A noite começou com uma goleada espetacular do São Paulo sobre o modesto 04 de Julho-PI pelo placar de 9 a 1 pela terceira fase da Copa do Brasil e terminou com uma vitória da Seleção Brasileira em cima do Paraguai, que se manteve com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2022.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O dia ainda teve uma boa vitória da Seleção Olímpica em cima da Sérvia pelo placar de 3 a 0 e uma vitória do Santos sobre o Cianorte-PR.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA (08):

ELIMINATÓRIAS

Equador 1 x 2 Peru

Venezuela 0 x 0 Uruguai

Colômbia 2 x 2 Argentina

Paraguai 0 x 2 Brasil

Chile 0 x 0 Bolívia (EM ANDAMENTO)

COPA DO BRASIL

Santos 1 x 0 Cianorte-PR

São Paulo 9 x 1 4 de Julho-PI

AMISTOSO SELEÇÃO OLÍMPICA

Brasil 3 x 0 Sérvia