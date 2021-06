Comerciantes querem retirar homenagem a Paulo Gustavo de nome de rua; entenda

Após a morte de Paulo Gustavo, a Câmara Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, aprovou a implementação de uma homenagem ao humorista, rebatizando a Rua Coronel Moreira César com o nome do artista, que faleceu em razão de complicações da Covid-19. Porém, a decisão não está agradando alguns comerciantes.

Em entrevista ao UOL, o presidente do Sindicato de Lojistas do Comércio de Niterói (Sindilojas Niterói) Charbel Tauil solicitou à prefeitura que reverta a decisão. Segundo ele, a alteração prejudica os empreendedores da região, que precisarão arcar com os custos de mudar o endereço em todo material de divulgação, além de substituir todos os documentos de suas empresas, já que os fornecedores não fecham contratos caso o nome da rua esteja diferente no endereço de entrega e no CNPJ

Apesar de concordar com a lembrança ao artista, a entidade questionou a ausência de uma consulta pública antes da aprovação do projeto de lei: “A pergunta da consulta (‘Você concorda com a substituição do nome do Coronel Moreira César, em Icaraí, pela Rua Ator Paulo Gustavo?’) não deixava margem para nenhuma outra sugestão, praticamente direcionando o votante”.