Como chegar: destinos possíveis na Bahia para ir de carro com segurança e sem exposição

Se você for pesquisar a maneira mais segura de viajar durante a pandemia, com certeza a maneira de deslocamento será um dos fatores a se levar em consideração. Optar por destinos que seja possível ir de carro é o mais recomendado, uma vez que o viajante não tem contato com outras pessoas durante o trajeto.

Por isso, se fazer uma viagem faz parte dos seus planos, pense em locais em que o carro seja o meio de transporte principal para chegar até lá. Isso inclui destinos dentro do seu estado e de fácil acesso. Na Bahia, existem algumas boas opções para quem quer “fugir”, mas sem expor a si e ao próximo.

Tem as praias da Linha Verde, com opções de resorts all incluvise com toda estrutura para a família. Pousadas charmosas e exclusivas em destinos paradisíacos como Boipeba e Itacaré são ideias para quem planeja uma viagem a dois. Tem também o sul do estado, com Ilhéus, Arraial D’Ajuda e Trancoso como ótimos destinos.



Confira então dicas de um hotel por destino e como chegar neles partindo de Salvador:

Praia do Forte

Praia do Forte está localizada no município de Mata do São João, a 55km do Aeroporto de Salvador. Para chegar, basta seguir pela Estrada do Coco, com pista duplicada por todo o percurso.

Dica de hotel: Foto: Reprodução / Zarpo

Colorida e rústica, a pousada emana o astral baiano. Sua infraestrutura dispõe de piscina ao ar livre com área de hidromassagem, solário e loja de artesanato.

Oferece café da manhã, servido pelo Restaurante Vila Gourmet, que oferece vasto menu e delícias típicas. O descontraído Bar da Vila completa as opções.

Costa do Sauípe

Assim como Praia do Forte, a Costa do Sauípe fica no município de Mata de São João e o percurso vindo de Salvador também é via Estrada do Coco. O local é 76km distante do aeroporto da capital baiana.

Dica de hotel: Foto: Reprodução / Zarpo

Hotel all inclusive que oferece também acesso ilimitado ao restante da infraestrutura do Sauípe Resorts, com mais opções de piscinas, restaurantes nas áreas das piscinas e bares.

Boipeba

Quem viaja de carro, têm duas opções: viaja pela BR 101 ou atravessa a Baía de Todos os Santos com o Ferry-boat partindo de Salvador até Bom Despacho. Nas duas situações, o destino final é Valença. No porto saem lanchas e barcos que levam até Boipeba.

Quem prefere ficar com o carro até o fim do percurso pode seguir viagem até Torrinha, um lugar pequeno, que fica mais próximo da Ilha de Boipeba e têm pequenos estacionamentos. Para chegar à Torrinha, pega a estrada BA 001 até a cidade Nilo Peçanha. Após passar a cidade, entra num entroncamento para a cidade de Cairu. Nesta estrada cerca de 12 km depois dobra à direita, numa estrada de cascalho de 7 km, que leva até Torrinha.

Dica de hotel: Foto: Reprodução / Zarpo

A pousada propõe dias de sossego e conforto aos hóspedes. O local possui uma faixa de mata nativa preservada. A rica flora conta com mangabeiras, dendezeiros, coqueiros, cajazeiras, araçás, bromélias, orquídeas e mais.

Entre as comodidades, destaca-se piscina, deck com espreguiçadeiras, guarda-sóis e bar, elevador até a praia, redário, serviço de massagem

Itacaré

O trajeto mais curto é via Ilha de Itaparica, com a travessia de balsa de Salvador para o Terminal Bom Despacho, de onde segue a viagem por via terrestre. Contando desde a saída de Salvador, o trajeto total é de 5h30.

Se não quiser usar o ferry, outra opção é seguir de Salvador em direção a Feira de Santana, continuar pela BR-101, depois BR-030 e então BA-001 até Itacaré. Serão 388 km percorridos, em média, em 6h.

Dica de hotel: Foto: Reprodução / Zarpo

A Casa de Gabriella, em Itacaré, é antiga casa de veraneio transformada em uma hospedagem de charme. A infraestrutura conta com espaço onde é servido o café da manhã incluso na tarifa, piscina ao ar livre com hidromassagem, bar anexo e salas lounge para descanso.

Ilhéus

Partindo de Salvador, pegue a a BR-101 em direção a Ilhéus. O percurso gira em torno de 7 horas.

Dica de hotel: Foto: Reprodução / Zarpo

O Tororomba, totalmente integrado à natureza de Ilhéus, está localizado em uma área de 50 mil m² à beira da belíssima Praia de Canabrava.

A diversão aquática é o primeiro dos chamarizes, seja nas piscinas – uma com toboágua e uma infantil -, ou na praia, onde há uma cabana com serviço de bar e lounge.

Arraial D’Ajuda

Partindo de Salvador, é uma viagem longa, de cerca de 11 horas, mas possível.

Dica de hotel: Foto: Reprodução / Zarpo

O Saint Tropez Praia Hotel está localizado na estonteante vila de Arraial d’Ajuda, à beira da Praia do Parracho, abrigo de piscinas naturais durante a maré baixa