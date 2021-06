Saber como desenvolver a autonomia no trabalho pode lhe ajudar a tomar decisões mais coerentes com a sua realidade e, consequentemente, melhorar os seus resultados. Uma pessoa autônoma tende a ter uma visão de futuro muito mais apurada, e sabe mensurar as possíveis consequências de suas ações, sempre priorizando o que há de melhor para o trabalho e o negócio.

Se você quer ser uma pessoa autônoma neste sentido, mesmo trabalhando para alguém, veja as nossas dicas a seguir e desenvolva-se!

Como desenvolver a autonomia no trabalho?

Para desenvolver a autonomia no trabalho você precisa, antes de qualquer coisa, trabalhar a sua autoconfiança. Quando nos sentimos mais seguros, a tendência é que passemos a enxergar novos caminhos para a nossa atuação diária. Consequentemente, temos mais coragem para arriscar e tentar novas alternativas para concluir um mesmo trabalho.

Veja, portanto, alguns fragmentos que podem ser levados em conta na hora de ser uma pessoa mais autônoma no trabalho:

1- Analise quais são as suas reais responsabilidades

Saber quais são as suas reais responsabilidades é fundamental para desenvolver a autonomia no trabalho. Quando você sabe exatamente o que esperam de você e das suas ações, é possível saber até que ponto você pode tomar decisões diferentes para agir diante das suas obrigações.

Em outras palavras, se você sabe quais são os resultados esperados pelo seu trabalho, veja como você pode otimizar e inovar para atingir esses efeitos.

2- Avalie as consequências das suas possíveis decisões autônomas

Antes de agir, é fundamental que você consiga pôr na ponta do lápis quais são as possíveis consequências das suas ações autônomas. Afinal, especialmente se você trabalha para uma empresa, sabe que não pode agir de uma forma inconsequente, não é mesmo?

É preciso sempre pensar nos prós e contras na hora de tomar uma decisão difícil. Apesar de ser necessário arriscar para tentar algo novo, mensure até que ponto o resultado “negativo” pode impactar os negócios.

3- Mantenha sempre um diálogo equilibrado com o seu chefe

Manter um diálogo com os seus gestores também pode ajudar a desenvolver a autonomia no trabalho. Com uma conversa próxima é possível saber quais são os resultados esperados pelo seu chefe, além de trazer à tona as suas ideias sobre determinadas ações que você deseja pôr em prática no cotidiano.

Lembre-se, ser autônomo não é o mesmo que agir “sem falar com ninguém”. Você pode ter uma boa ideia e, antes de executá-la, pedir a opinião do seu chefe. Quem sabe juntos vocês encontram outras ações ainda mais promissoras? Considere a proatividade como um traço da autonomia!

4- Pratique a autoavaliação com frequência

Por fim, procure praticar a autoavaliação com frequência. Analise como tem sido os seus resultados, veja o que pode ser melhorado e o que pode ser aprimorado. Também, saiba reconhecer quais ações autônomas trouxeram benefícios para o seu trabalho e foque nelas.

Busque sempre reconhecer os possíveis erros e aprenda com eles. Assim, à medida que o tempo passa, você consegue atingir novos patamares dentro do seu cargo e, quem sabe, a sua autonomia não lhe abre novos caminhos e promoções? Desenvolva-se e boa sorte!