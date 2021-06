Como economizar na obra: piso de cimento queimado é opção prática e moderna

— Pode ser usado em qualquer ambiente. É mais comum utilizarmos em áreas sociais, como salas de estar e cozinhas, mas com um bom projeto pode ser aplicado também em dormitórios, escritórios e banheiros. É um revestimento que trás personalidade aos ambientes — afirma a arquiteta Liz Marina Moreira, do Estúdio Casa70.

Segundo ela, o custo do cimento queimado pode variar de acordo com a região, mas costuma sair mais barato do que os revestimentos tradicionais. Em geral, os gastos são com a areia e o cimento. Também é preciso chamar um profissional específico para esse tipo de trabalho.