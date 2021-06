Como melhorar o desempenho em sala de aula: 4 dicas

Como melhorar o desempenho em sala de aula?

No presente momento, algumas escolas, cursos preparatórios e universidades do país estão voltando com o sistema de aulas presenciais.

Assim, é fundamental que você esteja preparado para se adaptar ao modelo novamente, com o objetivo de render na sala de aula e se preparar para atingir as suas metas.

Dessa maneira, o artigo de hoje trouxe algumas dicas para que você possa melhorar o seu desempenho em sala de aula. Vale ressaltar que as dicas também podem ser aplicadas para aqueles que assistem aulas em casa, na modalidade online.

Como melhorar o desempenho em sala: Prepare a aula

Essa estratégia, embora menos conhecida entre os estudantes, é muito eficiente. Ela consiste em, basicamente, preparar a aula antes que ela ocorra (um dia antes, por exemplo).

Vamos entender melhor com um exemplo. Amanhã você tem aula de história sobre o Primeiro Reinado. Assim, no dia de hoje, ou seja, na véspera, você deverá se preparar de alguma forma sobre esse conteúdo, seja lendo a sua apostila ou, até mesmo, resolvendo alguns exercícios sobre o assunto.

Lembre-se que o objetivo não é aprender o conteúdo sozinho, mas sim estar preparado para aprender aquilo que será ensinado em aula. Com essa estratégia, você conseguirá se concentrar muito mais na aula, uma vez que você saberá do que o professor está falando e qual será o rumo tomado pela aula.

Como melhorar o desempenho em sala: Sono regulado

É praticamente impossível manter um bom desempenho em sala de aula se você está com sono. Além disso, a falta de uma rotina de sono também não é saudável para o seu corpo, o que poderá gerar consequências negativas para os seus estudos.

Assim, procure sempre manter uma boa rotina de sono, dormindo uma quantidade regular de horas por dia.

Como melhorar o desempenho em sala: Faça anotações

Fazer anotações durante a aula irá fazer com que você se concentre o tempo todo, uma vez que é muito difícil não prestar atenção quando se está anotando.

Assim, tente criar o hábito de realizar os mais variados tipos de anotações durante as suas aulas. Temos certeza que você irá sentir uma grande melhora em seu rendimento.

Como melhorar o desempenho em sala: Celular

É muito importante que o seu celular não se comporte como um inimigo na hora dos estudos.

Dessa maneira, procure manter o dispositivo em um local afastado da sala de aula (ou do seu computador, caso você assista aulas em casa). Coloque o seu celular também no modo silencioso e, se possível, desative as notificações.

Com essa estratégia, você conseguirá se manter muito mais focado na sua aula, melhorando o seu desempenho.