como saber se há inscrição do CPF?

Segundo informações do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), o percentual de inadimplência dos brasileiros se aproxima muito de 50%. Isso significa que quase metade da população tem o CPF cadastrado em algum órgão de proteção ao crédito. Esses dados apontam para uma falta do controle das movimentações do CPF através do Serasa, bem como do Cadastro Positivo. Para quem deseja saber se o CPF está ou não inscrito no SCPC – Boa Vista, continue com a leitura da matéria que preparamos hoje (30).

O que é o cadastro positivo?

Cadastro Positivo nada mais é que o histórico do comportamento do indivíduo com relação ao crédito. Ademais, Consumidor Positivo é um portal onde se acompanha e monitora o CPF do consumidor brasileiro ante a empresa SCPC Boa Vista.

Por meio do portal, pode-se acompanhar o score de crédito, bem como receber dicas de finanças e economia. Além disso, é possível monitorar todas as movimentações do seu CPF.

Dessa forma, esse portal torna-se uma ferramenta muito importante para acompanhamento rotineiro. É possível, inclusive, prevenir-se de golpes e fraldes. Através dessa consulta, o consumidor tem acesso à eventuais contas em atrasos, bem como dívidas negativadas.

Por que consultar o CPF para saber se está no Cadastro Positivo?

Ao estar inscrito no Cadastro Positivo, o consumidor pode acompanhar as movimentações do seu CPF, bem como garantir uma boa organização financeira. Assim, ele evita ser pego de surpresa, caso constate que está com o nome negativado por engano.

É possível também, verificar as contas atrasadas, quitá-las, conferir se existe alguma dívida negativada. Caso exista, o nome da pessoa estará sujo no órgão de proteção ao crédito.

Passo a passo para acompanhar a inscrição ou não do CPF

Em suma, para acompanhar se o seu nome está inscrito no Cadastro Positivo, é muito fácil. A consulta funciona de forma online e gratuita. Acompanhe abaixo o passo a passo.

Acesse o site do Consumidor Positivo;

Informe o seu CPF, nome completo, e-mail, data de nascimento, e celular com DDD;

Declare que aceita os Termos;

Clique em Cadastrar;

Informe o código que será enviado para o seu e-mail ou via mensagem no celular;

Assim que confirmar o e-mail, você terá acesso à área do consumidor;

Na área do consumidor tem o painel completo. Nele, estará indicado se o seu nome está inscrito no Cadastro Positivo, bem como se existem dívidas ativas. Além disso, pode acompanhar a pontuação do seu score.

Quem deseja acompanhar as dívidas, o score e até mesmo receber dicas sobre finanças a recomendação é fazer ter o login ativo no portal Consumidor Positivo. Dessa forma, poderá acessar esses serviços, além de saber se o CPF está inscrito no Cadastro Positivo.