A Concentrix anuncia vagas de emprego na região de São Paulo! Neste fim de semana, as oportunidades estão abertas para quem estiver em busca de uma chance no mercado de trabalho. São vários cargos com muitos benefícios e inúmeras chances de contratação! Confira todas as informações, a seguir!

Concentrix anuncia vagas de emprego em São Paulo

Todas as oportunidades estão anunciadas para São Paulo, através da recrutadora Concentrix. Os novos contratados terão direto a plano médico, plano odontológico, convênio com empresas parcerias, desconto em produtos, sala de jogos, home office, auxílio creche, vale-transporte, vale-refeição, sala de jogos e outros.

Ativo de Vendas (Comissão) Vendedor Interno;

Agente de Atendimento Bilíngue Jogos Digitais;

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Assistente de Planejamento;

Supervisão Call Center – Saúde;

Coordenador de WFM;

Gerente de WFM;

Assistente de RH – Recrutamento e Seleção;

Agente de Atendimento Bilíngue (Espanhol Fluente) – Help Desk;

Analista de Planejamento MIS;

Supervisão de Call Center – Tarde/Noite;

Supervisor(a) de Call Center – Vendas;

Gerente de Qualidade e Treinamento Bilíngue (Inglês);

Gerente de Ativos;

Analista TI;

Auditor Sr;

Supervisão de Call Center;

Analista de Folha de Pagamento;

Analista de Qualidade.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em uma das oportunidades disponíveis pode acessar o site de inscrição, escolher uma das vagas e cadastrar o currículo atualizado. A Concentrix anuncia vagas de emprego em São Paulo e está em busca de profissionais comprometidos com bons resultados sempre!

