Confira as promoções do dia dos namorados lançadas pelo Bradesco e C6 Bank

Com o dia dos namorados se aproximando, muitas empresas já estão divulgando suas campanhas e promoções exclusivas para a data. Por esse motivo, veremos o Bradesco e o C6 Bnak trouxeram novidades para este evento.

Bitz do Bradesco

O Bitz, a carteira digital do Bradesco, lançou promoções que disponibilizam até R$ 40 durante a semana do Dia dos Namorados. Na primeira ação, a instituição financeira estava concedendo R$ 5 de bônus em transações de depósitos com boleto. Já na segunda oferta, o Bitz está concedendo um cashback de 20% com limite proporcional de R$ 35.

Bônus para depósito via boleto

A promoção que foi encerrada no dia 4 de junho, dava ao cliente que depositasse um valor acima de R$ 50 na conta por meio de boleto, uma quantia de R$ 5, que deve ser depositada até 7 dias úteis na conta do consumidor.

Na promoção de cashback, os clientes podem ganhar até 20% do valor em compras realizadas com o cartão físico ou virtual do Bitz, além do QR Code nas maquininhas da Cielo.

Em cada compra, o usuário pode receber até R$ 5. Por mês, a carteira digital permite o acumulo de R$ 35. Como na promoção anterior, o cashback também deve ser depositado em até 7 dias úteis na conta do usuário.

Vale ressaltar que esta oferta está disponível entre os dias 7 de junho e 12 de junho.

C6 Bank

O C6 Bank, banco digital, criou uma semana de promoções especiais para o dia dos namorados. A fintech está concedendo descontos especiais de até 15% em compras nas lojas do C6 Store, marketplace inclusa no aplicativo do C6. A promoção seguirá até o dia 12 de junho.

Para aproveitar o desconto, o consumidor deve inserir no fim da compra o cupom “OFF15”. Além disso, os clientes do C6 Store podem aproveitar mais de 60 mil produtos para compra que foram organizados em 30 categorias distintas.

Na marketplace, são oferecidos produtos eletrônicos, vestuário, bebidas, artigos esportivos, decoração, beleza e perfumaria, cuidados pessoais, móveis, brinquedos, entre outras coisas.

Ao realizar uma compra no C6 Store, o consumidor ganha pontos chamados átomos. Esses ganhos podem ser trocados em milhas, para possibilitar descontos em viagens e em passagens de avião. Entretanto, nas compras efetuadas com o cartão C6 Carbon, o cliente recebe como pontuação padrão, 2,5 pontos para cada US$ 1 (total de 5 pontos).

A promoção do dia dos namorados é válida para cartões C6 e C6 Carbon de crédito e débito. Contudo, os usuários podem comprar produtos nas lojas parceiras, como Casas Bahia, Magalu, Renner, Nespresso e Tok&Stok.

