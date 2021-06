Confira nove profissões virtuais que estão em alta

São diversos os motivos que levam alguém a trocar de profissão. Muitos buscam a tal realização pessoal que ainda não alcançaram, outros desejam um retorno financeiro maior.

Mas atualmente, ninguém foge ao fato de que o mercado de trabalho está se movimentando, de maneira que algumas carreiras escalam na ascensão, outras declinam para a obsolescência. O corte de gastos também rondou as empresas neste e no ano passado, colocando muitos bons profissionais do lado de fora.

O home office terminando

Com o avanço da vacinação e a pandemia regredindo (pelo menos em algumas regiões do país), muitas empresas chamam seus profissionais em home office de volta ao escritório. Neste momento, muitas vezes, acontece um choque de valores entre o que a organização determina como importante, e o profissional que adotou o home office como o melhor estilo de trabalho.

Muitos trabalhadores pesam custos com transporte, alimentação e babá, e chegam a conclusão que trabalhar em casa pode ser uma opção mais viável do que enfrentar trânsito, poluição, deixar os filhos com empregados e comer na rua.

Profissões virtuais promissoras

Qualquer decisão envolvendo a carreira requer muito cuidado e reflexão. Muitos se preparam anos para assumir um papel aonde terão mais qualidade de vida e tempo, outros são abruptamente demitidos, ou veem seu negócio falir, e se obrigam a pensar rápido.

De acordo com a Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 716.000 instituições fecharam as portas desde o início da pandemia até a metade de Junho de 2020. São números que poderiam ser evitados se houvesse preparo e adequação.

As carreiras virtuais são novas, em sua maioria, mas estão na mira de muitos que buscam conciliar trabalho com satisfação pessoal, adequando seus horários e com mais tempo para a família. E também são uma boa opção para quem precisa de uma renda extra, e quer testar seu talento em algo novo.

O melhor de tudo é que estas profissões não exigem uma formação inalcançável para os meros mortais. Elas envolvem habilidades que todos podem aprender e desenvolver, com esforço e dedicação.

Especialista em delivery

Os períodos de quarentena forçaram mudanças nos hábitos de consumo, e desafiaram restaurantes a aperfeiçoar seu serviço de delivery, ou entregas. O número de downloads dos aplicativos de delivery teve um crescimento de 30% em Março de 2020 em relação ao mês anterior, sendo uma pesquisa da RankMyApp. O especialista e delivery se dedica a causar a melhor experiência possível, para o usuário que solicita o serviço de entrega de determinado restaurante ou supermercado.

Personal organizer (ou consultor de organização)

Ficando mais em casa, as pessoas tiveram que conviver mais com a sua bagunça, e ao mesmo tempo, a aumentaram. Alguns conseguem naturalmente se organizar, mas outros entram em verdadeiro desespero ao pensar nisso. Está comprovado que a desorganização é prejudicial para a saúde física e mental.

Alguns profissionais listam como os principais benefícios de se organizar: economizar tempo e dinheiro, ter mais espaço e ajudar a sentir no controle da própria vida.

O personal organizer não é simplesmente um arrumador, mas um profissional qualificado, com técnicas e funcionalidades que visam a praticidade e o conforto, inclusive com conhecimento em colorimetria e design de interiores.

Os consultores em organização acreditam nos benefícios de uma vida ordeira, entre eles, paz e mais tempo para usufruir em família. Se você sente que tem talento nesta área, existem disponíveis na web muitos cursos livres oferecidos.

Assistente virtual

Este assistente pode operar em várias frentes, dando suporte comercial, financeiro ou administrativo. Em resumo, pode fazer em casa o que um funcionário formal faria no escritório, com menos custos e burocracia.

Muitas vezes são contratados para gestão de redes sociais, criando arte e conteúdo.

Isso é especialmente bom para empresas que estão se inserindo no ambiente virtual, e não dispõem de tempo ou conhecimento para manejar estas novas ferramentas, mas querem se fazer conhecer nas redes sociais.

Especialista em e-commerce

Nos períodos aonde a restrição social foi mais severa, os comerciantes de serviços não essenciais enfrentaram muita dificuldade para continuar obtendo renda. Com menos pessoas frequentando as lojas físicas, muitos lojistas precisaram migrar para o e-commerce, pelo menos em alguma modalidade de atendimento.

Nem todos estavam preparados para isso, então o especialista em e-commerce entra com a implantação da loja em plataforma ou site, técnicas de marketing digital e posicionamento, soluções financeiras seguras, entre outros serviços de apoio ao negócio.

Redator freelancer

As pessoas em suas casas passaram a navegar mais tempo na internet, buscando entretenimento, informação e produtos.

Atentos à isso, muitos sites e blogs compreenderam que, independente de qualquer ação de marketing paga, o conteúdo ainda é rei, sendo essencial para quem busca um pleno alcance e excelentes resultados de engajamento. Através de plataformas específicas, bons redatores freelancers passaram a ser contratados para produzir conteúdo, de forma esporádica ou fixa.

Mas engana-se quem pensa que, para isso, precisa escrever como um membro da Academia Brasileira de Letras. Há bastante material na web que ensina as técnicas corretas de escrita para blogs e sites, sendo possível de treinar e desenvolver.

Gestor de tráfego

Este é o profissional empenhado em transformar ideias em resultados no campo virtual. Ele sabe como criar conteúdos para mídias digitais de forma a gerar conversão, como é chamado o passo que um interessado dá ao se tornar cliente.

O gestor de trafego sabe que a atenção é o ativo mais valioso do mundo. Por isso, precisa saber operar as ferramentas de campanhas dos principais canais, interpretando as métricas de resultados, para otimizar as ações de marketing digital do seu cliente. Este tipo de conhecimento é oferecido de forma abundante na internet, de forma paga e gratuita.

Professor virtual

Muitos estão aproveitando esta época para aprender novas coisas e se aperfeiçoar nas que já sabem. Então, se você tem algum conhecimento especifico, já pensou em ensinar alguém?

Storymaker

Um pouco menos conhecida, esta profissão representa a pessoa que acompanha um influenciador digital e filma suas histórias para serem colocadas em redes sociais. Afinal, vídeos amadorísticos e fotos com pouca resolução não atraem público, neste vasto e competitivo ambiente. Se você tem uma boa câmera e conhece técnicas de imagem, pode ajudar algum influenciador a se diferenciar de seus concorrentes através de um conteúdo profissional.

Copywriter

Diferente do redator, o copywriter é o profissional de marketing que escreve utilizando uma comunicação extremamente persuasiva, com foco em vendas, olhando para a persona, ou público alvo. Isso envolve uma pesquisa profunda sobre quem é aquela audiência e qual é a melhor forma e se comunicar com ela.