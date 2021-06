Conheça a história de quem é apaixonada por São João e teve que se adaptar na pandemia

Apaixonada por São João desde dos sete anos, a autônoma Elenilda Souza Santos, da cidade de Jequié (BA), sempre esteve presente nas festas juninas. Ela fala que seu casamento com os festejos juninos aconteceu em uma quadrilha na escola que estudou nas primeiras séries do ensino fundamental.

“Cresci em uma família na qual meu pai sempre tocou nos forrós da região, então o amor só aumentou, minha mãe sempre arrumava eu e meu irmão com aquelas roupas típicas da época, sem contar as comidas simples, mas que nos deixava muito felizes”, disse ela.

“Fiquei muito triste, mas me reinventei, na época comprei dvds de vários artistas, para acompanhar os forrós do momento. Preparei minha mesa e bem feliz curtir em casa com minha família, tomando meu licor e assistindo”.

Para quem é fã de São João, a pandemia deixou um vazio. Em 2021, será o segundo ano sem os festejos, devido a necessidade de manter o distanciamento social. Elenilda fala que isso a deixa com “um aperto no coração muito grande”.

Para ela, foi necessário criar estratégias de como recomeçar e não perder a tradição, então, surgiu as lives onde a comerciante consegue se encontrar e matar a saudade do São João.

“Esse ano como o ano de 2020 será da mesma forma selecionando as lives e curtindo em casa com minhas comidas típicas e minha família bem feliz acreditando que logo poderei voltar as praças para rever meu pai tocando com o trio dele de forró e sentindo o calor humano que é o que mais sinto falta”, finaliza ela.

*Sob supervisão da repórter Claudia Callado