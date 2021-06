Conheça TRÊS cartões de crédito do Banco do Brasil que não cobram anuidade

O Banco do Brasil está se inspirando nas inovações lançadas por fintechs e bancos digitais. Devido a isto, a instituição financeira está oferecendo três opções de cartão de crédito, já com todos os benefícios concedidos por um banco tradicional.

As ferramentas possibilitam aos usuários acesso a empréstimos, consórcios, planos e isenção de taxas. Além disso, o cliente pode participar do “Programa Ponto pra Você”, que concede diversos benefícios com outros estabelecimentos parceiros.

Conheça a seguir mais detalhes do Ourocard Fácil, Cartão Petrobrás e o Cartão KaBuM.

Ourocard fácil

Esse cartão é disponibilizado para quem é novo ou antigo correntista do Banco do Brasil. O único ponto negativo do produto é que ele não dá acesso ao “Programa Ponto pra Você”, no entanto, ele é internacional possibilitando o cliente de fazer compras no Brasil e no exterior.

A ferramenta é personalizada conforme o gosto do cliente e a versão virtual é disponibilizada assim que a liberação é feita. Para que o banco não cobre taxa de anuidade, o usuário precisa gastar no mínimo R$ 100 mensalmente na opção de crédito. Caso este critério não seja cumprido, a cobrança será de R$ 6,10 ao mês.

Cartão Petrobras

Este produto foi lançado em parceria com a Petrobrás. Ele é isento de taxas de anuidade ou taxas de manutenção, além de conceder ao cliente cashback em compras. Com ele, o usuário pode pontuar até quatro vezes mais no programa Petrobras Premmia, possibilitando que sejam inclusos até quatro dependentes, ainda sem cobrança de taxas.

Vale ressaltar que, para adquirir o cartão Petrobrás, o interessado não precisa ser correntista do Banco do Brasil.

Cartão KaBuM

O Cartão KaBuM foi lançado ressentimento para o público gamer. Para não pagar anuidade, o cliente precisa gastar também, no mínimo, R$ 100 reais mensais. Entretanto, caso isto não seja cumprido, o usuário deve pagar uma taxa de R$ 10 no mês.

Como todos os outros cartões de créditos mencionados neste artigo, este cartão também é emitido na bandeira Visa, que oferece vantagens exclusivas aos clientes, como compras com desconto em lojas parceiras.

Além disso, o produto possui tecnologia que permite que o usuário pague compras por aproximação e tenha condições especiais no site KaBuM.

