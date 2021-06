Consumidores negativados ou com score baixo podem solicitar o cartão de crédito do Nubank

Muitos consumidores ao solicitarem um cartão de crédito tradicional não são contemplados com o serviço. Isso porque, as instituições fazem uma série de análises para verificar a situação do crédito do solicitante. Por esse motivo, aqueles que se encontram com score baixo ou com o nome negativado não conseguem o produto.

Pensando nisso, o Nubank lançou um cartão que pode ajudar esses cidadãos a construírem com histórico de crédito mais favorável, o cartão de adicionar limite. A ferramenta é concedida sem um limite pré-aprovado ao cliente.

“Esta deve ser a primeira experiência com um produto nos moldes do cartão de crédito convencional, que permite compras em qualquer tipo de estabelecimento presencial ou online”, esclareceu a cofundadora da fintech, Cristina Junqueira.

O cartão é emitido com bandeira internacional e permite que o cliente estreite seu relacionamento com o banco digital, aumentando suas chances de conseguir aprovação para um cartão de crédito tradicional futuramente.

Como adicionar limite

O procedimento de adicionar limite no cartão é bem simples e é feito totalmente por meio do celular, observe:

Acesse o aplicativo do Nubank, disponível para sistemas Android e iOS; Na página inicial, clique na opção “Adicionar mais limite”; Em seguida informe o valor que deseja converter em limite e confirme a operação.

O cliente pode realizar quantos depósitos quiser, até chegar ao limite de R$ 5 mil. Além disso, caso seja necessário regatar o valor investido em limite, o usuário pode solicitar o dinheiro a qualquer momento desde não esteja comprometido em compras.

Sendo assim, caso o cliente tenha adicionado R$ 500 de limite e gastou apenas R$ 200 no decorrer do mês, ele poderá resgatar os outros R$ 300 disponíveis no aplicativo. O restante que foi utilizado como garantia em compras só é liberado após o pagamento da fatura.

