COPA DO BRASIL: América-MG e Criciúma-SC empatam sem gols

Copa do Brasil

América-MG 0 x 0 Criciúma-SC – Coelho perde pênalti e empata com Tigre em BH



Ainda no primeiro minuto, Rodolfo teve a chance de deixar o Coelho na vantagem, mas desperdiçou penalidade; placar terminou zerado

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 02 (AFI) – Na noite desta quarta-feira, América-MG e Criciúma-SC iniciaram a decisão por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Em um duelo onde os mineiros queriam impor o seu ritmo, a forte marcação catarinense prevaleceu. Com isso, os clubes empataram sem gols e a classificação segue totalmente em aberto.

Fazendo valer o seu mando de campo, o América-MG partiu com tudo para cima do Criciúma-SC. Por conta disso, logo no primeiro minuto teve a sua primeira grande chance de abrir o placar. Antes do relógio terminar a sua primeira volta, Ademir foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, contudo, Rodolfo chutou muito mal e a bola foi para fora, em tiro de meta.

A chance desperdiçada não diminuiu o ímpeto do Coelho, mas acendeu o do Tigre nos minutos seguintes. Aos 10 e aos 13, os visitantes tentaram, mas a boa marcação mineira evitou maiores sustos. Nos minutos finais da primeira etapa, o duelo esquentou com chances para os dois lados, mas a partida foi para o intervalo zerada.



América-MG empata com o Criciúma-SC pela Copa do Brasil (Foto: Divulgação / América-MG)

NÃO VENCEU



Na volta dos vestiários, o panorama seguiu inalterado. Tentando fazer valer o seu mando de campo, o América-MG ia para cima do Criciúma-SC, mas esbarrava na boa marcação visitante. Seguros, os catarinenses neutralizaram as principais investidas americanas nos minutos iniciais. Com pouco poderio ofensivo visitante, porém, o duelo esfriou.

Durante a segunda etapa, duas grandes chances foram criadas, mas acabaram sem ser convertidas. Aos 17 minutos, Diego Ferreira cruzou na área e a zaga carvoeira cortou. Na sobra, Felipe Azevedo arriscou de primeira, com perigo. Já nos minutos finais, Zé Ricardo acionou Kawê no ataque e o goleiro Gustavo fez grande defesa, selando o zero a zero.



JOGO DE VOLTA

América-MG e Criciúma-SC voltarão a se enfrentar por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (9). No Estádio Heriberto Hulse, Coelho e Tigre medirão forças às 21h30. Com o empate de hoje, o vencedor do duelo de volta estará automaticamente classificado à fase seguinte. Nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.